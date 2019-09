Ori and the Blind Forest e il ritorno di Darksiders in uscita su Switch questa settimana

Non tutti i Lunedì vengono per nuocere, e l'inizio di una nuova settimana coincide anche con l'arrivo di nuovi giochi su Nintendo Switch, che è sempre una buona cosa. Vediamo allora insieme quali sono i titoli che potremo giocare a partire da oggi sulla console ibrida della Grande N.

Gli amanti dell'horror saranno contenti di sapere che da domani, 24 settembre, potranno mettere le mani su Dead by Daylight e le sue terrorizzanti sessioni multiplayer. Nello stesso giorno inoltre, la Forza scorrerà potente in Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast.

Anche il ritorno di Contra è una notizia che non possiamo che accogliere con favore, così come quello di Darksiders 2 che arriva su Nintendo Switch nella sua Deathinitive Edition. A chiudere il cerchio c'è la Legacy Edition di FIFA 20, per dare il calcio d'inizio alla stagione videoludica calcistica anche sulla console Nintendo, e l'arrivo di Ori and the Blind Forest, altro prodotto figlio della rinnovata collaborazione tra la Grande N e Microsoft.

E parlando di Nintendo, non dimenticate il 25 Settembre l'uscita di Mario Kart Tour, nuovo titolo portatile della casa di Kyoto dedicato alle corse di Mario e soci.

Ricapitolando:

Martedì 24 Settembre:

Dead by Daylight

Star Wars Jedi Knight 2: Jedi Outcast

Giovedì 26 Settembre:

Contra Rogue Corps

Gunvolt Chronicles: Luminous Avenger iX

Habroxia

Darksiders 2 Deathinitive Edition

Paper Train

Fight 'n Rage

Button Button Up!

Akash: Path of Five

Venerdì 27 Settembre: