Ori and the Blind Forest per Switch: dettagli su Xbox Achievement, risoluzione e framerate

A poche settimane dall'atteso debutto su Nintendo Switch, Moon Studios ha svelato diverse informazioni di natura tecnica sul porting di Ori and the Blind Forest.

Esattamente come Cuphead, altro prodotto di Microsoft approdato sull'ibrida, anche Ori supporterà Xbox Live e, di conseguenza, gli Achievement. I giocatori che li hanno già sbloccati su altre piattaforme, in ogni caso, non potranno importarli nella nuova versione per una precisa scelta di Moon Studios, che dopo alcune ricerche ha scoperto che la maggior parte di coloro intenzionati a riacquistarlo su Switch preferiscono sbloccarli nuovamente mentre lo rigiocano.

Per quanto concerne il comparto tecnico, gli sviluppatori non sono scesi a compromessi. Su Switch il titolo avrà la medesima resa visiva delle altre piattaforme, e girerà a 1080/60 fps in modalità casalinga e a 720p/60 fps in modalità portatile. A tal proposito, il team ha dichiarato che, "ci sono volute più di 2000 build del gioco, diversi anni di ottimizzazione, delle modifiche folli all'engine proprietario e un sacco di automazione per far sì che tutto fosse perfetto". Segnaliamo, infine, che sull'ibrida il titolo peserà 4 GB. Nel salutarvi, vi ricordiamo che Ori and the Blind Forest verrà pubblicato su Nintendo Switch il prossimo 27 settembre.