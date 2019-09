Ori and the Blind Forest: il trailer di lancio celebra l'uscita su Nintendo Switch

Nintendo e Microsoft festeggiano il lancio di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch con un video che ci offre una panoramica sui principali aspetti narrativi, grafici e di gameplay di questa celebre avventura intrisa di elementi platform.

La riedizione per Switch della piccola grande gemma di Moon Studios offre tutti i contenuti della versione base su Xbox One in aggiunta agli elementi legati alla Definitive Edition, comprendendo così delle aree inedite da esplorare, delle sequenze narrative supplementari, nuove abilità da sbloccare progredendo nella storia e una rosa più ampia di opzioni tra cui da scegliere in sede di selezione del livello di difficoltà.

Rispetto alla versione originaria, Ori and the Blind Forest su Switch vanta anche delle animazioni migliorate, una felice "conseguenza indiretta" del percorso di sviluppo e di ottimizzazione compiuto dagli autori di Moon Studios per disegnare (letteralmente!) l'atteso sequel, Ori and the Will of the Wisps.

Senza indugiare oltre, vi lasciamo in compagnia del trailer di lancio di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch. A chi si avvicina solo adesso a questo titolo e desidera approfondirne la conoscenza, consigliamo di leggere la nostra recensione di Ori and the Blind Forest realizzata da Andrea Dresseno in occasione dell'uscita della Definitive Edition su Xbox One e, successivamente, su PC.