Ori and the Blind Forest: la versione per Switch avrà animazioni migliorate

Ori and the Blind Forest: Definitive Edition si prepara all’esordio su Nintendo Switch e benchè il contenuto sia in gran parte identico a quello delle versioni già disponibili su altre piattaforme, lo sviluppatore Moon Studios ha apportato alcuni notevoli miglioramenti grafici.

Infatti, quando Ori and the Blind Forest è stato pubblicato per la prima volta, le animazioni del gioco si fermavano ai 30 fotogrammi al secondo. La versione di Switch sarà aggiornata invece a 60 FPS, tutto questo grazie ai continui miglioramenti che Moon Studios è riuscito ad apportare al motore grafico del gioco. Il director del gioco, Thomas Mahler, parlando delle performance di Ori and the Blind Forest su Switch, ha dichiarato: “Tenete presente che abbiamo lavorato sul nostro motore per ben 10 anni e che in seguito abbiamo analizzato tutte le versioni. Molte delle ottimizzazioni che abbiamo effettuato per Ori and the Will of the Wisps (di cui trovate una video anteprima qui) sono finite nella versione finale di Blind Forest per Switch, quindi è stato un bell’effetto collaterale. Un’altra cosa che non viene notata subito è che le animazioni di Ori erano realizzate a 30 FPS su Xbox One e PC ma per Switch siamo stati in grado di migliorare a 60 FPS, quindi tecnicamente Ori è ancora più avanzato su Switch rispetto alle altre piattaforme”.

Vi ricordiamo che la demo di Ori and the Blind Forest per la console ibrida della grande N è già disponibile sul Nintendo eShop. La versione completa uscirà invece venerdì 27 settembre su Nintendo Switch.