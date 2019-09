Ori and the Blind Forest: versione Switch per certi versi migliore della controparte Xbox

Nonostante non vi sia nemmeno lontanamente paragone tra la potenza di una Xbox One e quella di Nintendo Switch, pare che la versione per la console ibrida della Grande N di Ori and the Blind Forest vanti alcuni piccoli miglioramenti tecnici rispetto a quanto visto sulle altre piattaforme.

Stando a quanto dichiarato dagli stessi sviluppatori su Resetera, il motore di gioco avrebbe tratto un generoso vantaggio grazie ai progressi fatti dal team negli ultimi anni, inglobando così alcune delle migliorie che vedremo anche nel prossimo capitolo, ovvero Ori and the Will of the Wisp. La principale differenza con la controparte PC e Xbox One consiste nella frequenza di aggiornamento delle animazioni, che su Switch è di 60 fotogrammi al secondo e non a 30. Ciò rende il movimento del piccolo protagonista più fluido agli occhi dell'utente, migliorandone l'esperienza di gioco.

Possiamo quindi aspettarci tale miglioramento anche nel successivo capitolo del titolo Moon Studios, in arrivo il prossimo 11 febbraio 2020 su PC (Steam e Microsoft Store), Xbox One e Xbox One X. VI ricordiamo inoltre che Ori and the Will of the Wisp sarà incluso nell'Xbox Game Pass sin dal lancio e potrà quindi essere giocato senza costi aggiuntivi da tutti gli abbonati al servizio sia su PC che su Xbox One.