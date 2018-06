Ori and the Will of the Wisps: nuovo trailer dall'E3, uscirà nel 2019

Dopo aver aperto la conferenza E3 con il reveal di Halo Infinite, Microsoft continua con un'altra esclusiva: Ori and the Will of the Wisps. Il sequel dell'apprezzatissimo Ori and the Blind Forest torna in questa occasione con un gameplay trailer inedito in cui ci vengono mostrate alcune delle ispirate ambientazioni che visiteremo.

Il colosso di Redmond ha inoltre annunciato che Ori and the Will of the Wisps sarà lanciato su Xbox One e PC nel corso del 2019. Cosa ne pensate di questo nuovo trailer? Ricordiamo ai lettori che la redazione commenterà tutte le conferenze in diretta, se volete seguire l'E3 2018 con noi, vi consigliamo di iscrivervi al canale Twitch di Everyeye.