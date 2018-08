Ori and the Will of the Wisp: rivelata la modalità Spirit Trials con un trailer

In occasione della GamesCom 2018, Microsoft e Moon Studios hanno pubblicato un nuovo trailer di Ori and the Will of the Wisp, rivelando la nuova modalità Spirit Trials. I giocatori saranno in grado di competere con gli altri utenti in una serie di gare a tempo.

La modalità Spirit Trials potrà essere trovata all'interno del mondo di gioco, permettendo ai giocatori di Ori and the Will of the Wisp di gareggiare in modo asincrono con gli altri utenti. Si tratta a tutti gli effetti di una variante della classica modalità Time Trials, basata sulla capacità di memorizzare i livelli per completarli nel più breve tempo possibile.

Nell'attesa che Ori and the Will of the Wisp debutti nel corso del 2019 su Xbox One e Windows 10, ricordiamo che il titolo di Moon Studios sarà uno dei protagonisti della speciale puntata di Inside Xbox dedicata alla GamesCom 2018, in onda a partire dalle 16:30 di oggi. Restate sintonizzati sulle pagine di Everyeye per scoprire tutte le novità in arrivo dalla fiera tedesca!