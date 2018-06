Ori and the Will of the Wisp si mostra in 13 minuti di gameplay dall'E3 2018

Dopo l'annuncio della finestra di lancio ospitato sul palcoscenico Microsoft, il suggestivo Ori and the Will of the Wisp è tornato a mostrarsi in azione con un video gameplay di oltre 13 minuti: lo trovate in cima alla notizia.

Il titolo si presenta come il sequel diretto di Ori and the Blind Forest, ispirato platform adventure a scorrimento laterale che ha saputo incantare molti giocatori e amanti del genere. Come annunciato durante la conferenza Xbox E3 2018, Ori and the Will of the Wisp sarà disponibile nel corso del 2019 su Xbox One e PC, presentandosi ancora una volta come un'esclusiva Microsoft molto promettente.

Nell'attesa di conoscere ulteriori dettagli sulla finestra di lancio, intanto, potete dare un'occhiata al video gameplay riportato in cima alla notizia, così da gustarvi oltre 13 minuti di gioco tratti dalla nuova avventura.