Ori and the Will of the Wisps a 120 fps su Xbox Series X? Il parere degli sviluppatori

Thomas Mahler, Game Director di Ori and the Will of the Wisps, è intervenuto sul forum di ResetERA per rivelare che Moon Studios ha effettivamente discusso della possibilità di far girare il gioco a 120 fps su Xbox Series X.

"Internamente ne abbiamo discusso e fra di noi c'è dunque l'idea di patchare Ori and the Will of the Wisps per fare in modo che possa supportare i 120 Hz su Xbox Series X ma in ogni caso la decisione finale spetta a Microsoft, dunque Phil Spencer è l'uomo al quale dovete rivolgervi" esordisce così Thomas Mahler, che poi continua:

"Credo sarebbe fantastico se Ori fosse uno dei primi giochi Next-Gen a supportare un refresh rate superiore a 60 Hz. Sono molti i monitor e le TV attualmente compatibili con lo standard 120 Hz e tra un'anno le cose non potranno che migliorare in questo senso."

Dunque al momento si tratta solamente di una semplice ipotesi, un'idea di Moon Studios che potrebbe però non essere approvata dalla casa di Redmond. Ori and the Will of the Wisps esce l'11 marzo 2020, il gioco era inizialmente atteso per il mese di febbraio ma il nuovo trailer mostrato durante i The Game Awards della scorsa settimana ha ufficializzato il rinvio.