Ori and the Will of the Wisps: tutte le Abilità e come sbloccarle

In Ori and the Will of the Wisps ci sono numerose abilità da acquisire nel corso dell'avventura. In questa mini-guida vi spieghiamo come sbloccarle tutte, in modo da poter completare il gioco al 100%.

Da buon metroidvania, Ori and the Will of the Wisps permette di sbloccare diverse abilità con cui è possibile esplorare in lungo e largo l'ambientazione, e accedere ad aree in precedenza inaccessibile. Alcune di queste abilità, inoltre, saranno necessarie per progredire nell'avventura principale. Vediamo come ottenerle.

Luce ancestrale

Troverete questa abilità in una piccola area sulla strada per le Tane nella Palude Inkwater, nello stesso luogo in cui bisogna risolvere il puzzle del fiore musicale. Con questa abilità, i vostri attacchi infliggeranno il 25% di danno aggiuntivo.

Colpo

Sbloccerete questa abilità poco dopo aver sconfitto Horn Beetle. Potrete interagire con fiori, viti e lanterne solo con l'abilità Bash, quindi è molto importante se volete trovare tutti i segreti del gioco.

Fiammata

Potete acquistare questa abilità da Opher alle Radure della Sorgente. Con questa abilità potete bruciare i nemici.

Tana

L'abilità di rintanarsi viene appreso in Rifiuti spazzati dal vento. C'è una vasta area nel mezzo di Rifiuti spazzati dal vento dove potete impararla. Questa abilità vi consente di muovervi attraverso la sabbia e raggiungere aree precedentemente inaccessibili.

Slancio

Lo slancio viene sbloccato nella caverna di Kwolok. Mentre ti dirigi verso il Guardiano della Palude, cercate una piccola area. Lo troverete facilmente.

Doppio e triplo salto

Il doppio salto è necessario per progredire nella storia principale e anche per accedere a diverse posizioni nascoste nel gioco. Vi rimandiamo alla nostra mini-guida che vi spiega come sbloccare il doppio e il triplo salto in Ori and the Will of the Wisps.

Lampo

Questa abilità è molto utile nelle Profondità di Mouldwood, in quanto vi consentirà di creare un'aura di luce per vedere cosa vi circonda. Imparerete questa abilità nelle Profondità di Mouldwood.

Planata

Questa è una delle prime abilità che potete ottenere nel gioco. Durante il Prologo nel Nido di Rondini, otterrete questo quando dovrai cercare la piuma nel baule, dopo aver aperto la porta della casa sull'albero.

Rampino

Il Rampino vi consente di agganciarvi a ganci e muschio, consentendovi di raggiungere aree altrimenti inccessibili. Troverete questa abilità in un'area sul lato sinistro della Sorgente.

Lancio

Probabilmente l'ultima abilità che imparerete in Ori and the Will of Wisps. Verso la fine del gioco, imparerai l'abilità di Lancio nei Boschi Silenziosi.

Bomba di luce

La Bomba di luce è un altro attacco che vi consente di lanciare una potente bomba esplosiva che può danneggiare i nemici e sciogliere gli oggetti congelati. Potete imparare questa abilità nella grande area sul lato più a destra del Monte Baur.

Sentinella

Potete acquistare questa abilità da Opher alle Radure della Sorgente. Con questa abilità equipaggiata, potete generare una Sfera dello Spirito che attacca i vostri nemici sostenendovi in battaglia.

Spuntone

Potete acquistare questa abilità da Opher alle Radure della Sorgente. Con questa abilità equipaggiata, puoi lanciare una lancia di luce sui nemici per danneggiarli.

Arco spirituale

Dopo aver drenato l'acqua velenosa nella Palude Inkwater, dirigitevi verso un'area chiusa dove imparerete questo attacco a distanza.

Spada spirituale

La Spada spirituale vi permette di combattere e sarà la vostra abilità principale in combattimento. La sbloccherete automaticamente a un certo punto della storia.

Colpo spirituale

Potete acquistare questa abilità da Opher alle Radure della Sorgente. Con questa abilità, potete lanciare un potente attacco ai vostri nemici.

Stella spirituale

Potete acquistare questa abilità da Opher alle Radure della Sorgente. Con questa abilità, potete lanciare una stella che vi ritorna indietro.

Slancio acquatico

Lo Slancio acquatico è essenzialmente una mossa che vi consente uno slancio potente quando uscite dall'acqua. Potete imparare questa abilità nella grande area centrale degli Stagni di Luma.

Respiro d'acqua

Potete acquistare questa abilità da Opher alle Radure della Sorgente. Con questa capacità, potete respirare facilmente sott'acqua, e sarà estremamente utile per scoprire tutto i luoghi nascosti del gioco.

