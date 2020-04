Ori and the Will of the Wisps si aggiorna, migliorati i tempi di caricamento

Moon Studios ha pubblicato oggi un nuovo aggiornamento per Ori and the Will of the Wisps su PC e Xbox One, questa patch risolve alcuni bug e migliora i tempi di caricamento, ora ridotti dopo i feedback ricevuti dalla community.

La patch 4.6 introduce anche altre opzioni come la possibilità di nascondere l'HUD o di attivare l'HUD dinamico, oltre a migliorare l'aspetto estetico, il Motion Blur e alcuni aspetti legati alla vibrazione del joypad. L'aggiornamento risolve anche bug di vario tipo che potevano portare a crash e blocchi, problemi questi riscontrati già prima della pubblicazione della Day One Patch.

L'aggiornamento è ora disponibile su PC e Xbox One, ad oggi Ori and the Will of the Wisps è l'esclusiva Xbox con la media più alta su Metacritic, pari a 89/90, a testimonianza dell'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori e da Microsoft, che da sempre ha dato fiducia a questo piccolo team. Con la serie Ori, Moon Studios ha fatto breccia nel cuore dei giocatori, la compagnia continuerà a supportare il gioco, restiamo in attesa di scoprire i piani per il futuro... terzo episodio di Ori in programma oppure nuova IP in arrivo?