Ori and the Will of the Wisps arriva in ritardo? Amazon Spagna posticipa la data di uscita

L'utente della community di ResetEra conosciuto come "Disgraciau" riferisce di aver ricevuto una email da Amazon Spagna che lo informa di un posticipo nella data di uscita preannunciata di Ori and the Will of the Wisps. L'indicazione fornita dalla mail è stata ripresa anche nella scheda Amazon consultabile online.

La versione in lingua spagnola dello store digitale fissa infatti per l'11 marzo del 2020 l'uscita di Ori and the Will of the Wisps, una data che supera di un mese esatto quella dell'11 febbraio attualmente prevista per il platform di Moon Studios atteso su PC Windows 10 e in esclusiva console su Xbox One.

L'indiscrezione lanciata indirettamente da Amazon Spagna cozza però con le ultime informazioni condivise da Geoff Keighley: attraverso le pagine del suo profilo Twitter, il presentatore e organizzatore dei The Game Awards 2019 ha infatti condiviso l'eccitazione degli sviluppatori austriaci per la loro partecipazione alla cerimonia losangelina del 12 dicembre, con annesso video gameplay esclusivo. Che si tratti di un errore commesso dal portale spagnolo di Amazon, o del posticipo della sola versione retail?

In attesa di ricevere un chiarimento definitivo da parte di Microsoft e dei Moon Studios, vi rimandiamo alla lettura del nostro speciale su Ori and the Will of the Wisps realizzato da Giuseppe Arace in coincidenza dell'ultimo E3.