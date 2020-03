Ori and the Will of the Wisps: come risolvere il puzzle delle campane a forma di fiori

Uno dei puzzle di Ori and the Will of the Wisps richiede di colpire e far suonare tre campane musicali a forma di fiore in un certo ordine. In questa mini-guida vi mostriamo come risolverlo, in modo da aprire il passaggio ostruito dalle radici di albero.

A un certo punto dell'avventura, i giocatori di Ori and the Will of the Wisps si imbatteranno in un puzzle che richiede di colpire tra campane a forma di fiori. Quando vengono colpiti, questi fiori emettono dei suoni: colpendoli più volte nell'ordine giusto sarà possibile aprire un passaggio segreto ostruito dalle grosse radici di un albero. Vediamo come risolvere questo enigma.

In quale ordine colpire le campane di fiori in Ori and the Will of the Wisps

Per risolvere questo enigma è necessario essere in possesso del Colpo, una delle abilità di Ori and the Will of the Wisps che è possibile sbloccare nel corso dell'avventura. Ricordiamo che questa abilità nello specifico si ottiene dopo aver sconfitto Horn Beetle.

A questo punto, tutto quello che dovete fare è lanciarvi in aria e colpire in sequenza le campane a forma di fiore. Le campane sono tre: una a sinistra, una centrale e un destra. Dovrete colpirle nel seguente ordine

Sinistra

Centrale

Destra

Destra

Sinistra

Centro

Sinistra

Dopo averlo fatto, il passaggio ostruito dalle radici d'albero sotto di voi si aprirà. Significa che avete risolto il puzzle! Se avete bisogno di un riferimento visivo per capire come fare, vi basta dare un'occhiata al filmato che abbiamo riportato in cima.

Per altri consigli utili, invece, non dimenticate di consultare la nostra guida di Ori and the Will of the Wisps, con trucchi e suggerimenti utili per godervi a pieno il nuovo metroidvania di Moon Studios.