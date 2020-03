Ori and the Will of the Wisps: come sbloccare il doppio e il triplo salto

Il mondo di Ori and the Will of the Wisps include diverse zone che possono essere raggiunte solo dopo aver acquisito certe abilità come il doppio salto e il triplo salto. Di seguito vi spiegheremo come e quando sbloccare queste due importanti abilità nel gioco.

Da buon metroidvania, Ori and the Will of the Wisps mette a disposizione diverse abilità da sbloccare nel corso dell'avventura, grazie alle quali il giocatore può raggiungere determinate aree in precedenza inaccessibili.

Come sbloccare il doppio salto in Ori and the Will of the Wisps

Sbloccare il doppio salto in Ori and the Will of the Wisps è molto semplice. Lo otterrete automaticamente andando avanti nell'avventura, una volta che avrete raggiunto il terzo albero. Una volta sbloccato, per utilizzarlo non dovrete far altro che premere il tasto del salto (A su Xbox One) per compiere il primo balzo, e premere nuovamente A a mezz'aria per effettuare il secondo salto.

Come sbloccare il triplo salto in Ori and the Will of the Wisps

Per sbloccare il triplo salto, invece, è necessario acquistare questa abilità da Twillen, la creatura a forma di mago che incontrerete nel corso dell'avventura a ovest delle Radure della Sorgente. Vi venderà il triplo salto in cambio di 2200 frammenti di luce.

Per saperne di più sul gioco, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps.