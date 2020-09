Ori and The Will of the Wisps disponibile da oggi a sorpresa su Switch

A sorpresa, durante il Nintendo Direct Mini Partner Showcase, Moon Studios ha annunciato l'arrivo di Ori and The Will of The Wisps su Nintendo Switch, il gioco è disponibile da oggi su eShop, presto anche in edizione speciale limitata.

iAm8Bit ha presentato la Limited Edition del gioco, un cofanetto che include le versioni fisiche di Ori and the Will of The Wisps e Ori and the Blind Forest per Nintendo Switch, insieme ad alcuni bonus come cartoline e artbook, il tutto racchiuso in una elegante confezione cartonata premium.

Per saperne di più vi rimandiamo alla nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps curata da Marco Mottura: "Un platform in stile Metroidvania tutto da vivere, in grado di mozzare il fiato tanto con la sua spettacolare resa audiovisiva quanto col suo encomiabile gameplay a tutto tondo - per l'occasione irrobustito da una convincente venatura action. Peccato per alcune sbavature nelle performance e nella pulizia generale del codice che compromettono una votazione che altrimenti avrebbe meritato di essere ancor più roboante."

La versione per Nintendo Switch sarà disponibile "più tardi nella giornata di oggi", l'orario di arrivo su eShop non è stato confermato.