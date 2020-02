Ori and the Will of the Wisps, Dragon Ball FighterZ e The Last Game oggi su Twitch

Inizia a delinearsi la programmazione odierna del canale Twitch di Everyeye.it: oltre all'appuntamento con colazione con Everyeye andato in onda alle 09:00 per mercoledì 26 febbraio sono in programma altre tre dirette molto molto interessanti...

Alle 16:00 saremo in diretta per raccontarvi le impressioni dalla nostra prova di Ori and the Will of the Wisps, il sequel di Ori and the Blind Forest in uscita a marzo su PC, Xbox One e Xbox Series X. Alle 17:00 spazio a SchiacciSempre che ci illustrerà le novità del terzo DLC di Dragon Ball FighterZ, il quale include nuovi personaggi e funzionalità.

Infine alle 21:00 andrà in onda una sessione di disegno con Linda Cavallini di Tatai Lab, in occasione dell'apertura delle prevendite del fumetto The Last Game vogliamo festeggiare questo momento con una diretta diversa dal solito ma non meno piacevole, vi assicuriamo.

Vi ricordiamo che, nel caso in cui non doveste avere l'opportunità di assistere in diretta ad una o più live sul canale Twitch Everyeye.it, potete sempre recuperarne le repliche che verranno caricate puntualmente sul canale YouTube Everyeye On Demand. I Q&A di Everyeye.it ed i Talk Show sono ora disponibili anche come Podcast su Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts.