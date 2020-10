Ori and the Will of the Wisps: l'edizione fisica per Switch arriva a dicembre

Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch è già disponibile sul Nintendo eShop, il gioco arriverà anche in formato fisico il prossimo 8 dicembre, come annunciato da Moon Studios, Xbox Game Studios, iam8bit e Skybound Games.

"Siamo entusiasti di poter collaborare con Moon Studios e Xbox Game Studios per portare ai fan ancora più contenuti premium per una serie così amata", hanno dichiarato Jon Gibson e Amanda White, co- titolari di iam8bit. "Ori e The Will of the Wisps è noto per essere un gioco carico di emozioni, e non potremmo essere più felici di commemorare i momenti più belli attraverso questa edizione fisica".

Ori and the Will of the Wisps è stato lanciato a marzo su Xbox One e PC ed è arrivato a settembre su Nintendo Switch in formato digitale, ricevendo il plauso della critica con Digital Foundry che ha parlato di porting miracoloso per quanto riguarda il comparto tecnico ed estetico.

Su Everyeye.it trovate la recensione di Ori and the Will of the Wisps per Nintendo Switch, oltre alla guida per muovere i primi passi in Ori and the Will of the Wisps.