Ori and the Will of the Wisps entra ufficialmente in fase gold

È appena arrivato sull'account ufficiale Twitter di Moon Studios l'annuncio dell'entrata in fase gold di Ori and the Will of the Wisps, una delle esclusive Microsoft più attese del 2020.

Lo sviluppo del gioco si è quindi concluso ed è il momento per gli sviluppatori di prendere fiato e, perché no, mettersi al lavoro sulla possibile patch del day one che punterà a limare quelli che potrebbero essere i difetti minori del titolo.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 11 marzo 2020 sia su PC (su Steam e su Microsoft Store) e Xbox One, unica piattaforma sulla quale sarà disponibile in formato fisico. A proposito di copia scatolata, è disponibile al preorder anche la ricca Collector's Edition per Xbox One del titolo Moon Studios, al cui interno troverete il gioco su disco, un CD contenente tutti i brani suonati al pianoforte, la Steelbook, un Art Book e la versione digitale della colonna sonora in formato MP3.

Nel caso in cui vi fosse sfuggito, pare che Moon Studios sia al lavoro anche su un altro grande progetto oltre ad Ori and the Will of the Wisps ed è probabile che l'annuncio possa arrivare proprio in occasione dell'E3 2020.