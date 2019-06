Ori and the Will of the Wisps esce l'11 febbraio 2020, incluso nel Game Pass al lancio

L'E3 2019 di Microsoft prosegue senza sosta e, dopo la nuova presentazione di The Outer Worlds e il reveal di Bleeding Edge di Ninja Theory, il colosso di Redmond ha portato nuovamente sul palco il promettente Ori and the Will of the Wisps, secondo capitolo della serie platform.

Il trailer, che come di consueto vi abbiamo riportato in cima alla notizia, torna a presentarci le incantevoli ambientazioni in cui ci muoveremo, artisticamente e tecnicamente superiori al già abbagliante Ori and the Blind Forest. Come il suo predecessore, The Will of the Wisp includerà una serie di creature colossali da affrontare e porrà un forte accento sulla componente metroidvania.

Dulcis in fundo, al termine del filmato viene annunciata la data di lancio del gioco: Ori and the Will of the Wisps sarà disponibile su PC Windows 10 e Xbox One a partire dall'11 febbraio 2020. Il titolo sarà incluso nel catalogo di Xbox Game Pass al lancio.