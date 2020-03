Ori and the Will of the Wisps: le fasi iniziali dell'avventura in un nostro video gameplay

A pochi giorni dall'approdo su PC e Xbox One di Ori and the Will of the Wisps, vi proponiamo le primissime fasi della nuova avventura metroidvania firmata Moon Studios con un video gameplay curato da Francesco Fossetti.

Le scene di gioco che potete ammirare in questo video rappresentano solo una piccola frazione dell'esperienza ludica, narrativa e contenutistica che andrà a tratteggiare l'offerta digitale di questo titolo. Eppure, bastano davvero pochi minuti per accorgersi dell'ottimo lavoro svolto dagli sviluppatori austriaci per evolvere il linguaggio interattivo dell'avventura originaria.

Oltre alle proverbiali modifiche legate alla riformulazione dell'interfaccia e al miglioramento del comparto grafico, addentrandoci nelle atmosfere secondo atto dell'epopea di Ori assisteremo all'introduzione di elementi sempre più originali e profondi nel sistema di gioco.

Dall'ampliamento delle dimensione della mappa alla maggiore stratificazione delle diverse zone in cui verrà suddivisa, fino alla robusta iniezione di innovazioni che coinvolgerà le meccaniche di combattimento, le animazioni e la progressione delle abilità del personaggio, non c'è da sorprendersi se gli appassionati vecchi e nuovi di metroidvania attendono con impazienza il giorno di lancio di Ori and the Will of the Wisps, previsto per l'11 marzo. Gli abbonati a Xbox Game Pass su PC Windows 10 e Xbox One, oltretutto, possono già effettuarne il pre-caricamento per avere l'opportunità di giocare al titolo sin dal primo giorno di commercializzazione dell'ultima esclusiva di Microsoft.