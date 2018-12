Ori and the Will of the Wisps: Moon Studios promette 'novità sorprendenti'

Ori and the Will of the Wisps è uno dei videogiochi più attesi dagli appassionati di platform metroidvania e gli autori di Moon Studios ne sono perfettamente consapevoli. Per questo, il team austriavo decide di augurare buone feste ai propri fans preannunciando delle importanti novità in arrivo a breve.

Intervenuti nel podcast natalizio del portale austriaco SHOCK2 (con dichiarazioni riportate da Gamingbolt), i vertici della rampante casa di sviluppo di Vienna hanno intrattenuto gli spettatori anticipando l'annuncio imminente di "una notizia che sorprenderà l'intera industria".

Le parole dei boss di Moon Studios sono rimbalzate velocemente sui siti e sui forum videoludici dedicati alla serie di Ori, alimentando le indiscrezioni che vorrebbero gli studios europei in procinto di passare a Sony e, quindi, di annunciare lo sviluppo di una nuova avventura fantasy stilisticamente e ludicamente affine a Ori.

I rumor paralleli collegati all'eventuale approdo di The Blind Forest e del futuro Will of the Wisps su piattaforme diverse da quelle della famiglia Microsoft (ossia PC Windows 10 e Xbox One), invece, sono giudicati come altamente improbabili dalla community e dai giornalisti di settore poiché in entrambi i casi si tratta di progetti finanziati direttamente dalla casa di Redmond.

Restiamo quindi in attesa di ulteriori novità in merito, non prima però di ricordarvi che Ori and the Will of the Wisps è previsto al lancio nel corso del 2019, presumibilmente entro e non oltre la prima metà del prossimo anno.