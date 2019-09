Ori and the Will of the Wisps su Nintendo Switch? Microsoft lo esclude

Nel corso del mese di agosto, anticipato da diversi rumor, è giunto dalla Casa di Kyoto l'annuncio ufficiale dell'arrivo di Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch.

La produzione di Moon Studios, in precedenza disponibile in esclusiva Microsoft, si prepara dunque ad approdare su di una nuova piattaforma. La notizia è stata accolta con entusiasmo dalla community Nintendo, con molti videogiocatori che hanno visto accendersi la speranza per un futuro arrivo sulla console ibrida anche di Ori and the Will of the Wisps. Sembra tuttavia che non vi siano piani per un lancio dell'attesissimo sequel su Nintendo Switch. A confermarlo è la stessa Casa di Redmond, per tramite di Aaron Greenberg. Nel corso di un'intervista concessa a MCV, quest'ultimo ha infatti ribadito come non rientri nei programmi della compagnia la pubblicazione di altre esclusive Microsoft su PlayStation 4 o Nintendo Switch. E Ori and the Will of the Wisps non farà eccezione: il lancio del gioco resta atteso "in esclusiva su Xbox One e su PC".



Nel corso dell'intervista, Aaron Greenberg ha inoltre condiviso alcuni interessanti retroscena relativi alla scelta di portare Ori and the Blind Forest su Nintendo Switch. Secondo quanto riportato, tale desiderio è stato espresso dagli stessi sviluppatori di Moon Studios: "Sono venuti da noi con il desiderio di portare l'originale Ori su Nintendo Switch. [...] Comprendiamo il loro desiderio [...], e in questo particolare caso siamo stati felici di supportarli. E pensiamo che abbia senso per l'Ori originale".