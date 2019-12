Ori and the Will of the Wisps: il nuovo trailer ufficializza il rinvio dell'uscita

In occasione della cerimonia di premiazione dei Game Awards 2019, Microsoft e Moon Studios ne hanno approfittato per mostrare un nuovo trailer di Ori an the Will of the Wisps, atteso seguito di Ori and the Blind Forest.

Il filmato inizia con una breve cutscene che vede il protagonista Ori precipitare rovinosamente durante una tempesta, per poi proseguire mostrando alcune scene di gameplay tratte da differenti livelli, che mettono ancora una volta in risalto l'incredibile cura grafica riposta nella produzione.

Al termine del trailer, inoltre, viene confermato il già vociferato rinvio del gioco: Ori an the Will of the Wisps verrà lanciato l'11 marzo 2020, con un mese di ritardo rispetto alla data di lancio inizialmente comunicata che corrispondeva all'11 febbraio. Per fortuna, l'attesa aggiuntiva non sarà eccessiva. Ricordiamo che il titolo di Moon Studios debutterà su Xbox One e PC (via Microsoft Store e Steam) e verrà inserito fin dal lancio del catalogo di Xbox Game Pass, pronto per essere scaricato senza alcun costo aggiuntivo da tutti gli abbonati al servizio.