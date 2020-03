Ori and the Will of the Wisps: nuovo video gameplay su esplorazione e Boss

Grazie all'ultimo filmato dimostrativo di Ori and the Will of the Wisps confezionato dalla redazione di GameSpot possiamo ammirare delle scene di gameplay inedite sull'esplorazione del mondo di gioco e sulle sfide con i Boss.

L'attesissima avventura metroidvania realizzata dai Moon Studios promette di evolvere e di migliorare tutti gli aspetti che hanno caratterizzato il titolo originario. Pur rimanendo nel solco tracciato dal primo capitolo, gli sviluppatori austriaci hanno deciso di battere nuove strade per infondere originalità al progetto.

Uno degli elementi di innovazione più importanti sarà costituito, appunto, dalle battaglie con i boss e dalle strategie che dovremo impiegare per avere la meglio sulle mostruose creature che vorranno ostacolare il nostro cammino.

Una volta superati questi scontri, all'eroe di Ori and the Will of the Wisps verrà garantito l'accesso ad abilità speciali che gli permetteranno di raggiungere zone della mappa altrimenti inaccessibili: non è un caso, infatti, se i Moon Studios hanno più volte ribadito che il mondo di gioco sarà sensibilmente più ampio e stratificato rispetto a quello del primo episodio.

Per poter tuffarci nelle atmosfere fiabesche dell'ultima esclusiva di Microsoft bisognerà attendere fino all'11 marzo e assistere all'uscita di Ori and the Will of the Wisps su PC e Xbox One. Il gioco arriverà anche su Xbox Game Pass sin dal lancio e potrà essere scaricato "gratuitamente" dagli abbonati al servizio.