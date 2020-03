Ori and the Will of the Wisps: il nuovo video gameplay precede l'arrivo su Xbox Game Pass

Il videogioco più importante che caratterizzerà l'offerta digitale riservata agli abbonati a Xbox Game Pass a marzo, Ori and the Will of the Wisps, viene celebrato dai canali social di Microsoft con un video che unisce degli spezzoni di gameplay tratti dall'attesissima avventura di Moon Studios per PC e Xbox One.

Partendo dalle solidissime fondamenta rappresentate dal capitolo d'esordio, il prossimo atto dell'epopea metroidvania di Ori promette di offrirci un'esperienza di gioco ancora più avvincente e profonda.

L'intenzione dichiarata degli sviluppatori austriaci è infatti quella di evolvere il linguaggio ludico del primo titolo con una robusta iniezione di contenuti, non solo sul profilo squisitamente grafico ed estetico dell'opera ma anche, e soprattutto, su quello della giocabilità e della narrazione.

Al nostro intrepido alter-ego sarà offerto un sistema di combattimento completamente rivisto, con abilità e poteri che gli consentiranno di esplorare un mondo ancora più ampio e stratificato: il nuovo video si concentra appunto sulla varietà delle ambientazioni e delle situazioni di gameplay che vivremo insieme all'eroe dell'ultima esclusiva di Microsoft, in arrivo l'11 marzo su PC Windows 10 e Xbox One con ingresso immediato nel catalogo del Game Pass di marzo 2020.

Prima di lasciarvi al nuovo filmato di gioco, vi rimandiamo al nostro speciale su Ori and the Will of the Wisps, con tutti i giudizi e le considerazioni che ci accompagneranno fino all'uscita del metroidvania e della nostra recensione finale.