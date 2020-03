Ori and the Will of the Wisps e performance tecnica: il giudizio di Digital Foundry

I fan dei metroidvania dalle atmosfere magiche hanno recentemente potuto gioire della pubblicazione di Ori and the Will of the Wisps, nuovo titolo sviluppato da Moon Studios.

Il sequel del già apprezzato Ori and the Blind Forest ha saputo conquistare la critica specializzata, conquistandosi giudizi eccezionalmente positivi. Attualmente, la media Metacritic di Ori and the Will of the Wisps è decisamente alta, con un Metascore complessivo che sfiora il 90/100. Ma qual è stato il giudizio emesso da Digital Foundry sulla nuova esclusiva Microsoft?

Come da tradizione, quest'ultimo si è dedicato all'analisi delle caratteristiche tecniche della produzione, concentrando le proprie impressioni su questo particolare aspetto dell'atmosferico metroidvania. In un approfondimento video della durata di circa 15 minuti, Digital Foundry ha dunque approfondito il tema delle performance di Ori and the Will of the Wisps, evidenziando nella sua versione comprensiva di Day One Patch alcune mancanze in tema di frame rate. Uguale attenzione è stata dedicata ai risultati conseguiti dal gioco su Xbox One S e Xbox One X: per tutti i dettagli, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news.



Per scoprire invece l'opinione complessiva della Redazione di Everyeye sull'atteso sequel, vi rimandiamo alla nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps, a cura di Marco Mottura.