Ori and the Will of the Wisps: il porting Switch ha del miracoloso, per DF

Con l'arrivo a sorpresa di Ori and the Will of the Wisps su Switch, gli esperti di Digital Foundry si sono soffermati sui risultati raggiunti dai Moon Studios con questo porting che viene definito da loro stessi come un vero e proprio miracolo tecnologico.

Lo speciale di Digital Foundry parte dall'analisi del lavoro profuso dalla software house austriaca nel modificare profondamente il motore grafico Unity per creare un engine del tutto nuovo che gli autori europei hanno chiamato affettuosamente "Moonity".

Partendo dalle solide fondamenta del Moonity, gli autori di Ori and the Will of the Wisps si sono serviti di tutti gli stratagemmi tecnologici a loro disposizione per offrire agli appassionati di avventure su Nintendo Switch un'esperienza graficamente analoga a quella già fruibile da mesi su PC e Xbox One.

I rappresentanti dei Moon Studios hanno spiegato ai redattori di Digital Foundry che nelle fasi iniziali dello sviluppo di questo porting, il secondo atto della serie di Ori non riusciva a superare i 20fps: solo attraverso la programmazione di una pipeline personalizzata per il rendering si è riusciti a raggiungere l'agognato obiettivo dei 60fps, sia in modalità docked (con risoluzione impostata a 900p) che portatile (a 720p). Anche il buon Gabriele Carollo, d'altronde, è rimasto incantato dalla qualità grafica e contenutistica di questo porting, come ci spiega lui stesso nella nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps su Switch.