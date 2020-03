Ori and the Will of the Wisps: preload disponibile, svelata la lista degli Obiettivi

Se avete già effettuato il preordine della versione digitale di Ori and the Will of the Wisps, sappiate che è ora possibile procedere al download di tutti i file necessari a giocare al momento esatto dell'uscita.

Avviando il preload dovrete scaricare poco più di 10 GB, ciò significa che il gioco non avrà un particolare impatto sui sempre pienissimi hard disk di Xbox One. Ad accompagnare l'annuncio della possibilità di scaricare i file del preload è arrivata anche la lista completa degli Achievement del gioco, pubblicata direttamente da Larry Hryb, ovvero Major Nelson. Tra i vari obiettivi da completare per sbloccare i punti ci sono il ritrovamento di tutti i potenziamenti di vita ed energia, l'acquisto di tutte le mappe presso i vari mercanti e il completamento di ogni singola missione secondaria. L'elenco contiene anche alcuni spoiler sulla trama e vi sconsigliamo quindi di andare a leggerlo nel caso in cui non vogliate sapere assolutamente nulla sul comparto narrativo del titolo High Moon Studio.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sia in versione digitale che in edizione fisica il prossimo 11 marzo 2020 in esclusiva su Xbox One e PC (Steam e Microsoft Store). Chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass potrà inoltre giocare il titolo su PC e Xbox sin dal lancio e senza alcun costo aggiuntivo.

