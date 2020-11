Ori and the Will of the Wisps si prepara a Xbox Series X e S: le novità in arrivo

Mentre proseguono i lavori sul nuovo Action RPG di Moon Studios, la software house si prepara a festeggiare l'esordio sul mercato di Xbox Series X e Xbox Series S.

Dal proprio account Twitter ufficiale, il team rende infatti noto di aver confezionato una serie di appositi aggiornamenti per Ori and the Will of the Wisps. Questi ultimi miglioreranno la performance della produzione sotto diversi punti di vista. Di seguito, trovate i dettagli:



Xbox Series X

Supporto ai 4K con HDR a 120 fps;

Una modalità Supesampled opzionale a 6K a 60 fps con output a 4K HDR;

Opzioni per effetti visivi e grafica più rifinita;

Risposta istantanea agli input;

Tempi di caricamento ridotti;

Migliore qualità audio;

Supporto allo Smart Delivery;

Xbox Series S

Risoluzione a 1080p con HDR e 120 fps;

Modalità opzionale a 4K e 60 fps;

Risposta istantanea agli input;

Migliore qualità audio;

Supporto allo Smart Delivery;

Ori and the Will of the Wisps, insieme a tutte le altre produzioni pronte ad aggiornarsi in vista dell'esordio della next gen, andrà ad ampliare l'offerta a disposizione dei giocatori che acquisteranno i nuovi hardware al Day One. Per una panoramica completa su quelli che sono invece i nuovi titoli, sulle pagine di Everyeye trovate una ricca rassegna della line-up di lancio di Xbox Series X e S.