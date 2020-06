Ori and the Will of the Wisps ha raggiunto quota 2 milioni di giocatori!

Dopo la calorosa accoglienza riservata dalla platea videoludica a Ori and the Blind Forest, Moon Studios è riuscito a replicare la magia del capostipite anche con la pubblicazione dell'atteso sequel.

Approdato sul mercato videoludico nel corso del marzo di quest'anno, Ori and the Will of the Wisps ha infatti già superato un importante traguardo. Come annunciato dall'account Twitter ufficiale del gioco, le misteriose foreste, lande e caverne del metroidvania sono state fino ad ora solcate da ben 2 milioni di utenti. Complessivamente, la community ha dato vita a ben 14,5 milioni di ore giocate: queste ultime sono state funestate da ben 240 milioni di game over! Circa 423.000 appassionati sono riusciti a portare a termine la propria avventura in-game, con circa 45.000 di questi che hanno ultimato Ori and the Will of the Wisps a modalità difficile. Interessante segnalare come ben 7.000 giocatori siano riusciti a terminare il gioco senza imbattersi in nessuna morte!

Per i lettori e le lettrici che ancora non hanno avuto modo di approfondire la propria conoscenza dell'atmosferica produzione, segnaliamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile una ricca recensione di Ori and the Will of the Wisps, a cura del nostro Marco Mottura. In chiusura, segnaliamo che Moon Studios è al lavoro su un nuovo gioco.