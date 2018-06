Ori and the Will of the Wisps: il richiamo della natura, Video Anteprima dall'E3 di Los Angeles

Con un suggestivo gameplay trailer ospitato sul palcoscenico della conferenza Xbox E3 2018, Ori and the Will of the Wisps si è mostrato al pubblico in tutta la sua forma, presentandosi come una delle esclusive Microsoft più interessanti in arrivo il prossimo anno.

Ori and the Will of the Wisps è il sequel di Ori and the Blind Forest, uno dei più acclamati platform/puzzle degli ultimi anni. Questo seguito presenta uno stile artistico in linea con il predecessore, nuovi enigmi e in generale un gameplay più vario, per quella che si preannuncia un'esperienza di gioco altrettanto suggestiva e ispirato sotto il profilo audiovisivo.

Grazie alla demo mostrata all'E3 2018 di Los Angeles, abbiamo potuto dare uno sguardo più approfondito al gioco, in modo da raccogliere le nostre prime impressioni sul titolo: ve le raccontiamo nella nuova Video Anteprima proposta in cima alla notizia. Ricordiamo che Ori and the Will of the Wisps uscirà nel corso del 2019 su Xbox One e PC, in attesa di una finestra di lancio più precisa.