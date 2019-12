Ori and the Will of the Wisps, dopo il rinvio le buone notizie: la Collector's Edition

Durante la serata di premiazione dei Game Awards è stato mostrato un nuovo trailer di Ori and the Will of the Wisps, che però purtroppo ha confermato i rumor dei giorni scorsi ed ha ufficializzato il rinvio del gioco all'11 Marzo 2020, un mese dopo quanto preventivato.

Poco male però, perché per chi attendeva il gioco ci sono anche buone notizie, come l'arrivo di una ricca Collector's Edition, che debutterà il giorno dell'uscita del gioco. Nel pacchetto ci sono il disco di gioco (solo per la Collector's Edition, il videogioco in versione standard avrà solo la versione digitale. Inoltre, Microsoft ha specificato che ci vorranno comunque 30 GB di spazio su disco), un art book, la soundtrack su CD e scaricabile anche via MP3 e uno steelbook.

Ori and the Will of the Wisps avrà il supporto al 4K Ultra HD e HDR, e sarà disponibile anche su Xbox Game Pass su console e PC dal day one. Il gioco è già disponibile per il preorder sul sito ufficiale Microsoft al quale vi rimandiamo.

Insomma, ci vorrà un mese in più per mettere le mani sul gioco, ma potremo goderci una Collector's Edition niente male. Nell'attesa, date un'occhiata alla nostra anteprima di Ori and the Will of the Wisps.