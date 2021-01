Ori and the Will of the Wisps salva le foreste: protetta un'area pari a due Manhattan!

Si fa più stretto il legame tra ambiente e videogiochi, grazie a lodevoli iniziative che hanno di recente calcato il sentiero dell'attualità del settore videoludico.

Dopo l'annuncio di Earth Reset da parte dell'ONU e della pubblicazione di mappe a tema ambientale in Minecraft, questa volta è l'universo di Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps a far parlare di sé. Come noto, nei due apprezzati titoli firmati da Moon Studios, la magica foresta tra le cui fronde si dipanano i due artistici metroidvania rappresenta uno scenario decisamente suggestivo. Grazie ad una lodevole iniziativa, i giocatori, chiamati a salvarne le sorti in-game, hanno contribuito anche alla tutela di una reale porzione di foreste pluviali.



Una partnership tra Moon Studios, Skybound Game e IAM8BIT e Rainforest Trust, ONG che supporta la tutela degli habitat tropicali, ha infatti portato alla conservazione di un'area forestale pari a 29.000 acri. Per dare un'idea concreta delle proporzioni dell'intervento, basti pensare che si tratta di un'area pari a circa due volte Manhattan oppure grande 14 volte il parco della reggia di Versailles. La realizzazione del progetto è stata resa possibile grazie ad una donazione di 58.000 dollari a Rainforest Trust.



Sull'iniziativa si è espresse in toni entusiastici la dirigenza di IMA8BIT, realizzatore tra gli altri della splendida Collector's Edition dei due Ori. "Ori and the Will of the Wisps su Nintendo Switch, - ha dichiarato - è il nostro più grande successo come editori. Abbiamo pensato che il modo migliore per spendere il budget dedicato al marketing fosse quello di avere un impatto positivo nel migliorare le cose".