Ori and the Will of the Wisps, straordinaria accoglienza: uno sguardo a Metacritic

Pochissime ore separano il pubblico dal ritorno del magico universo che così tanti giocatori hanno apprezzato in Ori and the Blind Forest, apprezzatissimo metroidvania firmato da Moon Studios.

La software house è infatti pronta a portare su Xbox One e PC Windows l'atteso sequel Ori and the Will of the Wisps. In attesa di poterlo tesare con mano, gli appassionati possono gioire delle prime recensioni pubblicate dalle testate specializzate. Allo stato attuale, infatti, il gioco vanta una media voto altissima su Metacritic, che lo colloca intorno al 90/100. Di seguito i dati principali:

Versione Xbox One : nel momento in cui scriviamo, 22 recensioni assegnano al metroidvania un Metascore di 91/100, con la totalità dei voti che si attestano al di sopra di 80/100;

: nel momento in cui scriviamo, 22 recensioni assegnano al metroidvania un Metascore di 91/100, con la totalità dei voti che si attestano al di sopra di 80/100; Versione PC: minori in quantità rispetto all'edizione console, le recensioni disponibili sono in questo caso 12 ed assegnano ad Ori and the Will of the Wisps il voto di 89/100;

Insomma, sembra che i giocatori in attesa di poter fare ritorno nell'incantevole foresta virtuale piantata e coltivata dagli sviluppatori di Moon Studios non resteranno delusi. Ovviamente,vi rimandiamo alla recensione di Ori and the Will of the Wisps redatta dal nostro Marco Mottura. Per undel metroidvania, suggeriamo invece la visione di una recente sessione di gameplay con Ori and the Will of the Wisps , in compagnia di Franceso Fossetti.