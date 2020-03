Ori and the Will of the Wisps: gli sviluppatori ricevono un regalo dagli Xbox Game Studios

Dalle pagine del profilo Twitter dei Moon Studios, i ragazzi del team di sviluppo di Ori and the Will of the Wisps informano tutti i propri fan di aver ricevuto un regalo e una lettera piena di complimenti dai vertici degli Xbox Game Studios.

Una volta scartata e aperta la confezione del regalo, gli autori della software house austriaca (ma ad alta vocazione internazionale grazie allo Smart Working di Ori) hanno mostrato ai propri appassionati una foto che ritrae la lettera di complimenti indirizzatagli da Microsoft e un dono altrettanto dolce, ovvero una torta a tema Ori and the Will of the Wisps con ripieno di mousse al cioccolato.

Nel messaggio che accompagna la torta, i rappresentanti degli Xbox Game Studios pregano i Moon Studios di accettare questo regalo come segno della profonda gratitudine "per aver contribuito a creare alcuni tra i più belli e influenti metroidvania di questa generazione".

E voi, che cosa ne pensate dell'ultima avventura metroidvania dei Moon Studios? Prima di lasciarvi ai commenti e ai vostri giudizi sull'esclusiva Microsoft disponibile da oggi su PC e Xbox One (gratis con Xbox Game Pass), vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps.