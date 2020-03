Ori and the Will of the Wisps: dove trovare i Semi Misteriosi

Una delle missioni secondarie di Ori and the Will of the Wisps richiede di trovare sei Semi Misteriosi nascosti nel mondo di gioco. In questa mini-guida vi spieghiamo come trovarli, mostrandovi le loro posizioni esatte.

Questa missione secondaria richiede di ripristinare la radura, riportandola ai fasti di una volta. Per riuscire nell'intento, sarà necessario trovare e raccogliere sei Semi Misteriosi.

Questi semi sono spesso difficili da trovare, e alcuni di essi possono essere raggiunti solo se avete già sbloccato determinate abilità (come il doppio e il triplo salto). Dopo aver trovato un seme misterioso, assicuratevi di parlare con Tuley per consegnarglielo. In alternativa, è possibile consegnargli tutti i semi contemporaneamente.

Dove trovare i Semi Misteriosi di Ori and the Will of the Wisps

Sono presenti in tutto sei Semi Misteriosi da raccogliere. Se avete bisogno di aiuto per trovarli, vi basta guardare il filmato che abbiamo proposto in apertura, dove vengono mostrati i luoghi in cui sono posizionati i semi.

Dopo averli trovati tutti e sei, e dopo averli consegnati a Tuley, riceverete un potenziamento per la vostra abilità ancestrale. Voi ci siete già riusciti? Fatecelo sapere nei commenti.

Intanto, se volete saperne di più sul nuovo metroidvania di Moon Studios disponibile in esclusiva su Xbox One e PC, potete leggere la nostra recensione di Ori and the Will of the Wisps.