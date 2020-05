Ori and the Will of the Wisps: l'ultimo update introduce tantissime novità

Dopo aver discusso del prossimo gioco dopo Ori, gli autori dei Moon Studios confermano di aver lanciato un nuovo update di Ori and the Will of the Wisps per apportare tantissime innovazioni e ottimizzazioni al loro metrodivania per PC e Xbox One.

Il nuovo aggiornamento dell'ultimo capitolo dell'avventura di Ori è già disponibile e piò essere scaricato tanto su PC quanto su console. Le decine di elementi che compongono le note della patch rendono bene l'idea della profondità degli interventi compiuti dalla software house austriaca tra funzionalità inedite, miglioramenti e correzioni.

Con l'ultimo update di Ori and the Will of the Wisps assistiamo ad esempio all'ingresso su PC del supporto all'HDR (a patto di possedere un PC Windows 10 e un monitor compatibile), una funzione che va ad aggiungersi al miglioramento delle impostazioni HDR su Xbox One e alla possibilità di attivare la risoluzione dinamica o il blocco agli FPS su PC.

L'aggiornamento di metà maggio porta in dote anche delle opzioni per modificare il tipo di uscita audio e di altoparlante, oltre alla possibilità di attivare o disattivare Microsoft Spatial Audio. Sul fronte dell'esperienza di gioco, è poi impossibile non citare la risoluzione dei glitch e dei bug più fastidiosi che impedivano, in determinate circostanze, di compiere dei progressi nella storia o la visualizzazione delle icone che indicano la posizione delle missioni secondarie o dei PNG. Per tutte le informazioni su migliorie e ottimizzazioni della patch, in calce alla notizia trovate il link al changelog consultabile dalle pagine del sito ufficiale di Ori.