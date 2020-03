Ori and the Will of the Wisps: segnalati freeze e glitch grafici

Mancano ormai solo poche ore al debutto di Ori and the Will of the Wisps, l'attesissima esclusiva Microsoft targata High Moon Studio, e stando alle testimonianze di chi ha avuto la fortuna di giocarci sembra ci sia qualche problemino tecnico.

Secondo gli utenti che lamentano problemi su Twitter e altri social network, la nuova esclusiva del colosso di Redmond soffrirebbe di alcuni blocchi che fermano il gioco per qualche istante e in maniera casuale. Non mancano poi glitch grafici che, seppur meno fastidiosi dei freeze di cui sopra, minano in ogni caso l'esperienza del giocatore. C'è anche chi lamenta la presenza di un bug che, al suo verificarsi, costringe l'utente a cancellare tutti i propri progressi e a ricominciare l'intera avventura da zero. Se sul bug non possiamo averne la certezza assoluta, la problematica relativa ai freeze è invece più che confermata grazie ai filmati condivisi dai possessori del gioco.

Ovviamente si tratta di problemi che non impediscono di avviare e giocare il titolo e, soprattutto, potrebbero essere risolti con un eventuale aggiornamento del day one al quale il team di sviluppo sta sicuramente lavorando.

Vi ricordiamo che il gioco è atteso per il prossimo 11 marzo 2020 in esclusiva su Xbox One e PC (Microsoft Store e Steam). Chiunque disponga di un abbonamento attivo a Xbox Game Pass (standard, PC o Ultimate) potrà scaricare il nuovo Ori sin dal day one e giocarci senza costi aggiuntivi.

Avete già dato un'occhiata all'elenco degli Obiettivi di Ori and the Will of the Wisps?