Ori and the Will of the Wisps: video anteprima della nuova demo in 4K e 60 fps

Cinque anni dopo l'uscita di Ori and the Blind Forest, Moon Studios sta per tornare con il seguito ufficiale di uno dei platform più belli degli ultimi tempi, e se come sembra riuscirà a limare quei difettucci del primo capitolo che lo rendevano ancora un pochino grezzo, l'asticella sta per essere ulteriormente alzata.

Si tratta di uno di quei giochi dallo stile inconfondibile, con atmosfere profonde e indovinate, e dal gameplay appagante, che nella nostra anteprima ci ha messo un attimo a conquistarci, e a farci aspettare con trepidazione la fatidica data dell'11 Marzo, giorno dell'uscita del gioco.

Tra le novità, un combat system più dinamico e piacevole, ed un sistema di potenziamento del personaggio che ricorda molto da vicino quello visto in Hollow Knight. Ori and the Will of the Wisps si prospetta una delle esclusive più interessanti del panorama Microsoft, alla quale, soprattutto se amate i platform e i metroidvania, dovrete assolutamente dare una possibilità.

Potete anche leggere la nostra anteprima di Ori and the Will of the Wisps in versione "da lettura" sul nostro sito.