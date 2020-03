Ori and The Will of the Wisps: video recensione in 4K e 60 FPS dell'esclusiva Microsoft!

Le atmosfere magiche che hanno catturato i giocatori avventuratisi tra i reami della Foresta di Nibel in Ori and the Blind Forest sono pronte a fare ritorno in grande stile.

Ormai a pochissime ore dal debutto ufficiale, il sequel dell'apprezzato metroidvania di Moon Studios sarà infatti disponibile nelle mani dei videogiocatori Xbox One e PC. Nell'attesa, la Redazione di Everyeye è pronta a presentarvi ogni dettaglio sull'attesissimo sequel all'interno di un video appositamente dedicato. Direttamente in apertura a questa news, oltre che sul Canale YouTube di Everyeye.it, potete dunque infatti trovare la nostra video recensione di Ori and the Will of the Wisps: non ci resta altro da fare che augurarvi una buona visione!

Per ulteriori approfondimenti sulla nuova esclusiva in procinto di fare ingresso nella scuderia di casa Microsoft, sulle nostre pagine trovate ovviamente anche un'approfondita recensione di Ori and the Will of the Wisps, a cura di Marco Mottura. Il nuovo metroidvania approderà su Xbox One e PC Windows nel corso della giornata di domani, mercoledì 11 marzo: lo state aspettando? In chiusura, segnaliamo che l'opera di Moon Studios ha finora registrato una calda accoglienza da parte della critica videoludica, con ottime votazioni per Ori and the Will of Wisps su Metacritic.