Ori and the Will of the Wisps su Xbox Series X avrà una modalità grafica in 6K

Il Game Director dei Moon Studios, Thomas Mahler, è intervenuto sulle pagine del forum di ResetEra per confermare che Ori and the Will of the Wisps vanterà una modalità grafica su Xbox Series X che consentirà al titolo di raggiungere la risoluzione 6K.

Nel corso di uno scambio di battute avvenuto sul noto portale videoludico, il rappresentante della software house austriaca svela che "Will of the Wisps su Xbox Series X avrà una modalità che effettuerà il rendering del gioco alla risoluzione di 6K con supersampling fino ai 4K. Non credo davvero che ci sarà qualcosa di paragonabile per un po' di tempo nei videogiochi, in termini di qualità e pulizia dell'immagine. Preparate il vostro TV LG OLED!".

Similarmente a quanto proposto dagli autori di Shin'en con la versione Xbox Series X e S di The Touryst in 6K, anche i Moon Studios adotteranno una soluzione che gli permetterà di eseguire il rendering dell'ultimo capitolo di Ori alla risoluzione di 6K, per poi effettuare il supersampling alla risoluzione di destinazione del proprio TV o monitor: in questo modo, su un pannello 4K o Full-HD si dovrebbe ottenere a schermo un'immagine estremamente nitida e senza artefatti di compressione.

Nelle scorse settimane, i rappresentanti dei Moon Studios hanno inoltre confermato di essere al lavoro su un nuovo videogioco, riferendo che dopo Ori ci sarà un action 3D per la nextgen.