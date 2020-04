Il prossimo gioco degli autori di Ori and the Will of Wisps sarà sugli umani

Le ottime recensioni di Ori and the Will of the Wisps e il riscontro ricevuto dagli appassionati di avventure metroidvania spinge gli autori dei Moon Studios a non adagiarsi sugli allori e a progettare sin da adesso il loro futuro.

Nel corso di un'intervista concessa a GameSpot, il fondatore della software house interna agli Xbox Game Studios, Thomas Mahler, ha indicato la strada seguita dalla compagnia per mettere a frutto l'esperienza acquisita con la doppia avventura fantasy di Ori: "Utilizzare quel tipo di ambientazione sicuramente ci ha aiutati a dare vita a una storia che altrimenti non avremmo potuto raccontare in quel modo. Un esperimento interessante sarebbe quello di prendere la storia di Ori e di provare a raccontarla attraverso un punto di vista umano".

Riallacciandosi sempre al canovaccio narrativo di Ori and the Will of the Wisps (come pure a quello di Ori and the Blind Forest), Mahler spiega che "d'altronde, Kuro in qualche modo commette un genocidio, giusto? Narrare una storia simile rapportando il tutto a un contesto fantasy con creature immaginarie ci ha permesso di illustrare quegli eventi e di offrire esperienze emotive davvero dure e genuine senza che le persone si soffermino troppo a farsi domande. Per questo ci stiamo preoccupando proprio ora di capire come muoversi per incentrare il tutto sugli umani, farlo in un contesto fantasy è facile ma sono stupito di quante cose mi passino per la mente pensando a un concept simile che è scioccante".

