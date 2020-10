Ori, la spettacolare Collector's Editon: inclusi The Blind Forest e The Will of the Wisps

Apprezzatissimi da pubblico e critica videoludica, Ori and the Blind Forest e Ori and the Will of the Wisps ritornano sul mercato videludico grazie ad una speciale edizione da collezione.

A realizzarla è il team di IAm8Bit, specializzata nella realizzazione di versioni retail di giochi originariamente pubblicati nella sola edizione digitale. Per dare nuova vita alle due avventure metroidvania firmate dagli autori di Moon Studios ed edite sotto l'egida di Xbox Game Studios, è stata in particolare realizzata una ricca Collector's Edition a tema Ori. Ora disponibile per il preordine sia in versione Nintendo Switch sia in versione Xbox One, la raccolta include i seguenti contenuti:

Ori and the Blind Forest

Ori and the Will of the Wisps

Splendida decorazione simile a vetro colorato

Guida illustrata a flora & fauna

Album di disegni

Set di cartoline da collezione

Spilla in smalto fosforescente

Colonne sonore complete per entrambi i giochi disponibili tramite codice di download digitale

Confezione espositiva "trasformabile" con rifiniture fosforescenti

Direttamente in calce a questa news, potete visionare un'immagine dedicata alla Collector's Edition nella sua versione Xbox One, proposta a. Per coloro che ancora non hanno avuto modo di testare i giochi, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye è disponibile sia la recensione di Ori and the Blind Forest , a cura di Francesco Fossetti, sia la recensione di Ori and the Will of the Wisps , redatta dal nostro Marco Mottura.