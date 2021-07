Ori The Collection annunciato per Nintendo Switch: trailer e data di lancio

Ori: The Collection è stato ufficialmente annunciato per Nintendo Switch. Il pacchetto includerà entrambi i capolavori metroidvania confezionati dai talentuosi ragazzi di Moon Studios, che hanno avviato il franchise nel 2015 con Ori and the Blind Forest e proseguito con Ori and the Will of the Wisps uscito nel 2020.

Già disponibile in formato digitale su PC e Xbox, Ori The Collection arriverà su una singola cartuccia anche sull'ibrida di Nintendo e consentirà ai giocatori di ripercorrere le incantevoli avventure di Ori. Come specificato all'interno del trailer di annuncio che vi abbiamo riportato in cima alla notizia, la raccolta sarà disponibile per i possessori di Switch a partire dal 12 ottobre. Oltre ai due giochi, all'interno dell'offerta vengono incluse anche le colonne sonore originali in formato digitale insieme a sei carte da collezione. Oltre che da Moon Studios e Xbox Game Studios, il pacchetto è curato da iam8bit e Skybound Games, con quest'ultima che si occuperà di distribuire in Europa il prodotto.

La serie di Moon Studios è tra le più apprezzate in assoluto degli ultimi anni, e certamente tra le preferite degli utenti PC e Xbox. Per aiutarvi a ripercorrerne la storia, vi invitiamo a recuperare la nostra Recensione di Ori and the Blind Forest e del sequel Ori and the Will of the Wisps in edizione Switch.