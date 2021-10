Ori The Collection: la raccolta della serie metroidvania è disponibile su Nintendo Switch

In coincidenza del lancio di Ori The Collection su Nintendo Switch, EB Games Australia celebra l'evento confezionando un video che descrive i contenuti di questa raccolta incentrata sulle esperienze da vivere tuffandosi nelle avventure dei due capitoli del metroidvania di Moon Studios.

All'interno del pacchetto trovano spazio tutte le missioni da svolgersi nelle dimensioni oniriche di Ori and the Blind Forest e del sequel Ori and the Will of the Wisps. Oltre alla cartuccia con i due videogiochi che hanno dato visibilità internazionale ai talentuosi Moon Studios, la raccolta propone anche le colonne sonore originali dell'epopea in due atti dello spiritello saltellante Ori e sei carte da collezione che immortalano le ancestrali creature della Foresta incontrate dal protagonista.

L'offerta confezionata da Moon Studios con Ori The Collection è disponibile da oggi, martedì 12 ottobre, ed è curata da iam8bit, con la distribuzione europea affidata a Skybound Games. Se volete saperne di più sui due capitoli di questa emozionante avventura free roaming in salsa metroidvania, vi rimandiamo alla recensione dell'originario Ori and the Blind Forest e alla recensione su Switch di Ori and the Will of the Wisps.