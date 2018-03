Origin Access accoglie i giochi Warner Bros.: arriva la serie di Batman Arkham

Nella giornata di oggi,ha annunciato che, a partire da oggi,inizierà ad accogliere videogiochi targatiall'interno del suo catalogo.

La decisione ha effetto immediato, tant'è che sullo store del publisher statunitense è già possibile trovare la trilogia di LEGO Batman e i primi tre episodi della serie Arkham ideata da Rocksteady, ovvero Batman: Arkham Asylum, Batman: Arkham City, e Batman: Arkham Origins.

Altri titoli verranno presto inclusi nell'offerta, tra cui troviamo The Witness, Out of the Park Baseball 19, Lost Castle, Bulletstorm – Lite, e Wasteland 2. Gli utenti possono da oggi usufruire di un periodo di prova di sette giorni attivabile entro il 26 marzo. Al termine di questo, potrete decidere se prolungare l'abbonamento, disponibile in versione mensile a 3,99 euro o annuale a 24,99 euro.