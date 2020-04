Origin Access: EA svela i nuovi giochi PC gratis per gli utenti Premier e Basic

I rappresentanti di Electronic Arts annunciano la nuova tornata di videogiochi scaricabili e fruibili "gratuitamente" dagli iscritti ai servizi in abbonamento Origin Access Basic e Premier su PC.

Partendo dalla platea di abbonati a Origin Access Premier, il colosso videoludico statunitense annuncia l'ingresso nel Vault di AO Tennis 2 e Warhammer 40.000 Mechanicus. Sia la simulazione sportiva di Ant Studios e Bigben Interactive dedicata all'ultima stagione tennistica degli Australian Open che lo strategico sci-fi di Bulwark Studios ambientato nella dimensione fantasy di Warhammer 40.000 sono già a disposizione degli iscritti a Premier e possono essere scaricati attraverso il catalogo di giochi digitali per PC di EA.

Quanto agli abbonati a Origin Access Basic, Electronic Arts ricorda loroche a partire dal 23 aprile scorso è disponibile nel Vault (sia Basic che, ovviamente, Premier) lo sparatutto ad ambientazione storica Medal of Honor Airborne. Per saperne di più sui titoli che sono entrati a far parte del catalogo di EA Origin, vi invitiamo a leggere la nostra recensione di AO Tennis 2 firmata da Matteo Mangoni e di recuperare la recensione di Medal of Honor Airborne curata da Marco Refrigerato.