Origin Access: Star Wars Jedi Fallen Order guida la lista dei giochi PC di novembre

I vertici di Electronic Arts presentano i nuovi videogiochi su PC scaricabili gratuitamente nel mese di novembre 2019 dagli iscritti al doppio servizio in abbonamento di Origin Access Basic e Premier.

Il ricco programma novembrino organizzato da EA è già partito nei giorni scorsi con la disponibilità della versione di prova Gioca per Primo di Need for Speed Heat su Origin Basic e con l'approdo del titolo completo su Origin Premier. Sempre agli abbonati a Premier è poi dedicata l'offerta che permette di scaricare "gratuitamente" la versione PC di Star Wars Jedi Fallen Order, l'avventura soulslike di Respawn Entertainment dedicata al giovane Padawan Cal Kestis e alla sua battaglia contro l'emergente Impero dopo l'emanazione dell'Ordine 66.

L'ultimo approfondimento di EA disponibile sulle pagine del programma di Origin Access ci ricorda infine che a partire da ieri, giovedì 21 novembre, è possibile effettuare il download di Little Misfortune con l'abbonamento Premier. Gli utenti PC iscritti al servizio Basic possono "consolarsi" con il quintetto di videogiochi composto da Tropico 6, Mutant Year Zero, Sinner Sacrifice for Redemption, Tacoma e For the King. Cosa ne pensate dei giochi gratis di Origin Access Basic e Premier per il mese di novembre? Fatecelo sapere con un commento, non prima però di approfondire la conoscenza dell'ultimo kolossal action di Respawn a tema Guerre Stellari con la nostra recensione di Star Wars Jedi Fallen Order.