Origin: tra gli sconti primaverili ci sono anche Battlefield V e Star Wars Battlefront 2

In maniera simile a quanto visto negli scorsi giorni sul PlayStation Store, anche sul client PC di Electronic Arts si è dato il via a numerose offerte che coinvolgono quasi tutti i giochi presenti sul catalogo.

Tra i titoli in scontro troviamo infatti FIFA 19, Battlefield V, Star Wars Battlefront II, Mass Effect Andromeda e tantissimi altri. Se i prezzi sono già scontati fino all'85%, gli abbonati al servizio Origin Access e Origin Acces Premium possono inoltre ricevere un ulteriore sconto che rende tali offerte ancor più allettanti.

Ecco di seguito i principali titoli in vendita a prezzo scontato:

Battlefield V a 29,95 euro

FIFA 19 a 19,96 euro

The Sims 4 a 14,96 euro

Star Wars: Battlefront II a 4,48 euro

Titanfall 2 a 7,47 euro

Battlefield 1 a 4,97 euro

Dragon Age Inquisition a 7,96 euro

Mass Effect Andromeda a 13,30 euro

A Way Out a 19,93 euro

Need for Speed Payback a 4,97 euro

Unravel Two a 9,95 euro

Crysis 3 a 4,95 euro

Potete dare un'occhiata all'elenco completo dei titoli in sconto visitando la pagina ufficiale dell'offerta sul sito EA Origin oppure direttamente dall'applicazione per PC. Tutti gli utenti Origin potranno inoltre approfittare dell'offerta fino al prossimo 25 aprile.

A proposito di EA, sapevate che nel fine settimana è stato mostrato il primo trailer di Star Wars Jedi Fallen Order? Il filmato è stato mostrato in occasione della Star Wars Celebration, a poche ore di distanza dall'annuncio di The Rise of Skywalker, il nono ed ultimo episodio della nuova trilogia.