L'originale Little Nightmares arriva su Android e iOS: ecco il trailer

Dopo aver trattato 5 titoli di Ubisoft in arrivo su mobile, approfondiamo un altro annuncio non di poco conto per il gaming su dispositivi mobili. Infatti, a breve l'originale Little Nightmares approderà su Android e iOS.

No, non si fa riferimento già disponibile Very Little Nightmares, che è un titolo ambientato nello stesso universo ma con dinamiche diverse, bensì proprio a una versione ottimizzata della produzione del 2017 legata a Bandai Namco. A curare il porting è Playdigious, che ha già trasposto Dead Cells su dispositivi mobili.

Dalla descrizione del trailer pubblicato l'8 settembre 2022 su YouTube si apprende che ci saranno "interfaccia rinnovata, risultati del Game Center e supporto per controller". Al termine del video si legge invece che il gioco approderà sul Play Store di Google e sull'App Store di Apple nel corso del prossimo inverno.

Nel caso vogliate approfondire l'esperienza a cui si fa riferimento, potete consultare la nostra recensione di Little Nightmares (datata aprile 2017). Insomma, l'avventura di Six sarà presto disponibile anche sui nostri dispositivi mobili di fiducia: un altro titolo di un certo calibro si aggiunge dunque al catalogo del mobile gaming, che sta vivendo un periodo interessante. A tal proposito, potreste anche voler dare un'occhiata al prossimo arrivo di COD Warzone Mobile.